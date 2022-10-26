Собянин: в регионах РФ идет плановая работа по реагированию на угрозы

Глава Москвы сообщил о необходимости принятия дополнительных мер в Белгородской области.

Российский чиновник, глава Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по реагированию на угрозы безопасности в регионах страны. Информацией эксперт поделился с российским президентом в ходе заседания Государственного совета, посвященного вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ и частичной мобилизации. Собянин отметил, что все мероприятия организованы в соответствии с имеющимся планом. При этом в Белгородской области необходимы

особые меры.

Глава Москвы подчеркнул, что в настоящее время властями проводится достаточно сложная техническая и организационная работа, которая связана с привлечением силовых структур и чиновников. В большинстве субъектов РФ подобные мероприятия ведутся в спокойном режиме и без внедрения экстренных мер. Однако на приграничных территориях требуются меры дополнительного реагирования.

Собянин: большинство субъектов России приняли меры по соцподдержке семей мобилизованных.

Фото и видео: Kremlin.ru