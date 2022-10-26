Собянин: большинство субъектов России приняли меры по соцподдержке семей мобилизованных

Глава столицы рассказал о направлениях работы по обеспечению потребностей ВС РФ.

Глава Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что большинство субъектов страны уже приняли меры по социальной поддержке семей мобилизованных граждан. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе выступления на комиссии Государственного совета, посвященного вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, проводимого при участии российского президента Владимира Путина.

Это и системные меры - освобождение от оплаты в детских садах, продленках, кружках, секциях и так далее, это практическое обнуление критериев нуждаемости при выплате детских пособий и ряд других льгот. Всю эту работу мы будем системно вести с правительством Российской Федерации и с субъектами. Подавляющее большинство субъектов эти меры уже принимают или приняли. Сергей Собянин, мэр Москвы

Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

Военные юристы Петербурга ответили на вопросы о мобилизации.

Фото и видео: Kremlin.ru