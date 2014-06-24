На ремонт Свердловской набережной выделят 828,3 млн рублей

Работы завершатся в середине октября 2024 года.

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил тендер на капремонт Свердловской набережной. Как выяснил Piter.TV из данных госзакупок, начальная цена контракта составляет 828,3 млн рублей.

Будущий подрядчик будет трудиться на участке от улицы Ватутина до Малоохтинского моста. Специалисты снесут зелёные насаждения и проведут капремонт лестничных сходов, а также самой набережной. В период работ на участке необходимо будет организовать дорожное движение. Финальным этапом станет благоустройство.

Завершить работы необходимо до 15 октября 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 13 октября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге определились с подрядчиком строительства участка на севере КАД.

Фото: Pxhere