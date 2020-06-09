В Петербурге определились с подрядчиком строительства участка на севере КАД

Победителем аукциона стало АО "ВАД".

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" назвали исполнителя третьего этапа строительства и реконструкции северного участка КАД от станции "Горская" до пересечения с ЗСД. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, в качестве подрядчика работ выступит АО "ВАД".

Организация оказалась единственной в списке претендентов на исполнение техзадания. Как и планировалось, с ней будет заключён контракт по начальной цене в 12,8 млрд рублей.

Мероприятия по расширению дороги до 6 полос затронут северные районы города на Неве и Всеволожский район Ленобласти. Сотрудники АО "ВАД" будут отвечать за 3 путевода и транспортную развязку, а также за организацию разворота. Окончание реконструкции по-прежнему ожидается в 2023 году.

Ранее мы сообщили о том, что участок КАД на севере Петербурга расширят за 13 млрд рублей.

Фото: Piter.TV