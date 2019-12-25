  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Участок КАД на севере Петербурга расширят за 13 млрд рублей
Сегодня, 14:16
87
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Участок КАД на севере Петербурга расширят за 13 млрд рублей

0 0

Работы должны быть завершены к 2026 году.

Кольцевую автодорогу от станции "Горская" до пересечения с ЗСД планируют расширить до 6 полос. Соответствующий тендер на проведение работ объявило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Победителю конкурса предстоит заменить наружное освещение, обустроить очистные сооружения, установить шумозащитные экраны, а также провести работы по расширению дорожного полотна. Реконструкцию надо будет завершить к 2026 году.

Стоимость работ оценили в 12,8 млрд рублей. 

Ранее в Смольном рассказали о строительстве и реконструкции дорог в Приморском районе. 

Подписывайте на нашу страницу в "ВКонтакте" и Telegram. 

Фото: Piter.tv

Теги: дорога, кад, расширение трассы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии