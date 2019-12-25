Участок КАД на севере Петербурга расширят за 13 млрд рублей

Работы должны быть завершены к 2026 году.

Кольцевую автодорогу от станции "Горская" до пересечения с ЗСД планируют расширить до 6 полос. Соответствующий тендер на проведение работ объявило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Победителю конкурса предстоит заменить наружное освещение, обустроить очистные сооружения, установить шумозащитные экраны, а также провести работы по расширению дорожного полотна. Реконструкцию надо будет завершить к 2026 году.

Стоимость работ оценили в 12,8 млрд рублей.

Ранее в Смольном рассказали о строительстве и реконструкции дорог в Приморском районе.

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Фото: Piter.tv