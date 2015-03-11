В Смольном рассказали о строительстве и реконструкции дорог в Приморском районе

В районе появятся две новые трассы — М-32 и М-49.

В администрации Петербурга рассказали, какие проекты по развитию транспортной инфраструктуры сейчас реализуются в Приморском районе.

На данный момент идет обустройство улично-дорожной сети около "Лахта-Центра", реконструкция Приморского шоссе и строительство подземного пешеходного перехода к железнодорожной станции "Лахта"..

Южная улица, которая соединит Шуваловский проспект и Приморского шоссе, находится на стадии планировки. Обсуждается заключение государственного контракта на проектирование и строительство транспортной развязки с М-32. Также в планах построить трассу М-49, которая пройдет от Приморского шоссе до развязки с ЗСД.

У жителей района появится еще один проезд к ЗСД благодаря строительству продолжения Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы.

Суздальский проспект хотят продлить от дороги на Каменку до Планерной, Шуваловский проспект — от Комендантского до Парашютной.

Всего в Приморском районе запланировано более 60 объектов строительства и реконструкции.

Ранее Piter.tv рассказал о новых улицах в Выборгском районе.

Фото: Piter.tv