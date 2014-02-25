В Выборгском районе проложат новые улицы и проезды

Губернатор поручил вести строительство так, чтобы не пострадали деревья.

Правительство Петербурга утвердило проект планировки и межевания территории в Выборгском районе. Там появятся новые улицы и проезды, сообщила 21 июля пресс-служба Смольного.

Улицы появятся в зоне, ограниченной Северным проспектом, улицей Есенина, Лиственной улицей, улицей Жака Дюкло. Вдоль парка Сосновка сделают пешеходную улицу. В створе улицы Жака Дюкло построят тротуар, велодорожку и открытую парковку.

На развитие дорожной инфраструктуры будут выделены деньги из городского бюджета. Проектирование новых улиц включено в Адресную инвестиционную программу на 2022-2024 годы.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что стартовали общественные слушания по мусорному заводу в Левашово.

Фото: администрация Петербурга