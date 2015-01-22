Стартовали общественные слушания по мусорному заводу в Левашово

Направлять свои замечания и предложения необходимо в письменном виде.

В Выборгском районе стартовали общественные слушания по проекту Комплекса по переработке отходов "Новоселки". Слушания продлятся до 28 июля включительно.

Жители могут оценить проект техзадания на проведение оценки воздействия завода на окружающую среду. На территории города будут обрабатывать, обезвреживать, утилизировать отходы, чтобы по максимуму избежать их захоронения, а также извлечь полезные фракции. Заказчиком выступает "Невский экологический оператор". Документацию можно посмотреть на сайте районной администрации.

Направить свои замечания и предложения можно следующим образом:

на электронную почту ответственного лица администрации Выборгского района Санкт-Петербурга stroy@tuvyb.gov.spb.ru ;

почтовым отправлением в адрес администрации Выборгского района Санкт-Петербурга: 194100, Санкт‑Петербург, Большой Сампсониевский пр., 86;

Также полигоны появятся: МПБО-2 на Волхонском шоссе, в поселке Первомайское (Выборгский район ЛО), в Дубровке (Всеволожский район), Кингисеппском районе.