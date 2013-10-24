КГИОП разрешил жилую застройку вместо «Андерсен отеля» на Чапыгина

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга разрешил строительство жилого объекта на месте "Андерсен отеля" на улице Чапыгина в Петроградском районе. Об этом пишет "Деловой Петербург".
В качестве застройщика жилья выступит ООО "Специализированный застройщик "ЭРБИАЙ-3"". Он возведёт вместо отеля новый дом, а также стоянку и встроенные помещения.
Отметим, что здание "Андерсен отеля" было приобретено группой RBI в 2022 году. Предполагаемая стоимость объекта оставляет 700-800 млн рублей.
Ранее мы сообщили о том, что проект реставрации дома Брюллова одобрен историко-культурной экспертизой.
Фото: Citywalls.ru
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