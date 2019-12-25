Саратовец надругался над 4-летней внучкой

Суд отправил 50-летнего деда за решетку на 10 лет.

В Саратове суд определил наказание для 50-летнего саратовца, который надругался над родной внучкой.

Следственные органы СУ СК РФ по Саратовской области сообщает, что над 50-летним местным жителем, ранее судимым, завершился суд. Следствием и судом установлено, что в ночь с 9 на 10 марта 2020 года, находясь у себя дома, родной дед совершил со своей 4-летней внучкой "сексуальные действия без применения насилия".

Ребенок рассказал о случившемся, а та, приняв правильное решение защищать свою дочь, заявила в полицию. Сейчас суд вынес свой вердикт: лишение свободы на 10 лет с пребыванием в колонии особого режима.

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