  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молодому отцу из Киришей предъявили обвинение после убийства маленького сына
Сегодня, 16:52
112
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Молодому отцу из Киришей предъявили обвинение после убийства маленького сына

0 0

По версии оперативников, во время скандала с сожительницей отец нанес малышу четыре ножевых ранения.

Молодого жителя Киришей задержали сотрудники полиции. Правоохранители подозревают 23-летнего мужчину в убийстве маленького сына. Ему уже предъявили статью. Об этом сообщили в Следкоме по Ленобласти.

Трагедия произошла накануне, 14 января. По версии оперативников, во время скандала с сожительницей отец нанес малышу четыре ножевых ранения. После этого злоумышленник посадил мальчика в сани и повез в больницу. 

Врачи не смогли спасти двухлетнего пациента. Ребенок погиб.

Мужчина рассказал, что ссора с возлюбленной у него произошла на побережье реки Волхов. Молодой отец в этот момент скандалил с мамой мальчика по телефону, та находилась в Петербурге. 

Ранее на Piter.tv: в Сети появились фото после пожара в квартире Дани и Леры Гусаровых.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ленобласти

Теги: кириши, полиция, следком, убийство ребенка, убил сына
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии