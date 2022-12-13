Молодому отцу из Киришей предъявили обвинение после убийства маленького сына

По версии оперативников, во время скандала с сожительницей отец нанес малышу четыре ножевых ранения.

Молодого жителя Киришей задержали сотрудники полиции. Правоохранители подозревают 23-летнего мужчину в убийстве маленького сына. Ему уже предъявили статью. Об этом сообщили в Следкоме по Ленобласти.

Трагедия произошла накануне, 14 января. По версии оперативников, во время скандала с сожительницей отец нанес малышу четыре ножевых ранения. После этого злоумышленник посадил мальчика в сани и повез в больницу.

Врачи не смогли спасти двухлетнего пациента. Ребенок погиб.

Мужчина рассказал, что ссора с возлюбленной у него произошла на побережье реки Волхов. Молодой отец в этот момент скандалил с мамой мальчика по телефону, та находилась в Петербурге.

Ранее на Piter.tv: в Сети появились фото после пожара в квартире Дани и Леры Гусаровых.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ленобласти