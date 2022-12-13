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В Сети появились фото после пожара в квартире Дани и Леры Гусаровых
Сегодня, 16:30
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В Сети появились фото после пожара в квартире Дани и Леры Гусаровых

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На фото видны серьезные повреждения на фасаде здания.

В Металлострое произошел пожар в квартире блогеров Валерии и Даниила Гусаровых (Лерчек и Даня). Семья осталась жива и не пострадала, но во время возгорания погиб кот пары. Об этом молодые люди сообщили в своих соцсетях.

Кадры с места случившегося опубликовали в группе "Вечерний Металлострой" во "ВКонтакте". На фото видны серьезные повреждения на фасаде здания.

По данным МЧС, пожар случился в ЖК "Дом у озера"  на Центральной улице, 19.  Огонь распространился по площади десять квадратных метров, повредилась  "двушка".

Ранее на Piter.tv: в Озерках во время пожара в дачном доме петербуржца спасатели нашли наркотики.

Фото: ВКонтакте / Вечерний Металлострой

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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