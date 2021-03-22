По словам Шадаева, ведомство видит "большой объем сопротивления" закону о доступе операторов в многоквартирные дома.

Минцифры будет настаивать на административной ответственности для управляющий компаний. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на конференции "Телеком и Технологии 2025".

По его словам, Минцифры видит "большой объем сопротивления" закону о свободном доступе операторов в многоквартирные дома. Он напомнил об "инциденте с одним оператором" и его отключением, в результате чего жители остались без интернета. Глава ведомства подчеркнул, что в осеннюю сессию поступит предложение с наказанием для управляющий компаний.

Мы понимаем, что претворение этого закона в жизнь идет тяжело - вплоть до того, что мы будем настаивать на введении административной ответственности для тех управляющих компаний, которые не соблюдают требования закона. Максут Шадаев, глава Министерства цифрового развития

Ранее Шадаев рассказал о мерах против мошенников, которые могут ввести в 2025 году.

Фото: pxhere.com