Шадаев рассказал о мерах против мошенников, которые могут ввести в 2025 году

В Минцифры напомнили о работе по защите граждан от телефонных аферистов.

Российское правительство обсуждает с другими заинтересованными сторонами несколько мер защиты населения против мошенников, большая часть которых может заработать уже в текущем году. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах" глава министерства по цифровом развитию Максут Шадаев. Чиновник из профильного ведомства указал, что речь идет о предложении от банков клиентам выбрать человека, который подтверждал бы их финансовые операции. Особенно актуален этот вопрос для пожилых граждан. Старшее поколение может указать доверенное лицо, которому предоставляется право подтверждения ряда действий: снятия денежных средств, переводов, оформления кредитов.

Есть простые вещи, мы их обсуждаем: не отправлять SMS с авторизационным кодом, пока есть активное голосовое сообщение, то есть разорвать эту связь. Отправлять вместо одной SMS две: первой предупреждать о том, что, возможно, совершается мошенничество, вторую отправлять через 10-15 минут, чтобы у пользователя была возможность осознать эти факты. Максут Шадаев, глава Минцифры России

Мкксут Шадаев добавил, что "львиная часть" из этого данногокомплекса мер должна заработать в стране с 2025 года. Однако некоторые инициативы все же начнут реализовываться только с 2026 года.

Минцифры "охладило" 250 тысяч подозрительных аккаунтов на "Госуслугах".

Фото и видео: Вконтакте / Банк России