Минцифры "охладило" 250 тысяч подозрительных аккаунтов на "Госуслугах"

Максут Шадаев раскрыл сведения о мерах по защите аккаунтов на едином портале госуслуг.

Российское министерство по цифровому развитию за два месяца - с момента запуска антифрод-платформы на едином портале "Госуслуг" - "охладило" порядка 250 тысяч подозрительных учетных записей на онлайн-платформе. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах" глава профильного ведомства Максут Шадаев. Чиновник указал, что в конце 2024 года запущена антифрод-платформа. Если один из триггеров срабатывает,то происходит заморозка на 72 часа все, что касается предоставления выписки 2-НДФЛ, информации из бюро кредитных историй и других услуг.

За два месяца после введения в эксплуатацию нашей антифрод-платформы мы охладили 250 тысяч подозрительных учетных записей. Максут Шадаев, глава Минцифры России

С 1 апреля федеральное правительство запустит новый сервис на "Госуслугах". С его помощью каждый гражданин сможет увидеть все оформленные на него договоры по связи. Дополнительно в ближайшее время, с началом летнего сезона, министерство реализует запрет на рекламные спам-обзвоны.

На "Госуслугах" с апреля можно будет проверить число оформленных на пользователя сим-карт.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России