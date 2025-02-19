На "Госуслугах" с апреля можно будет проверить число оформленных на пользователя сим-карт

Максут Шадаев рассказал о новом законе.

Сервис по проверке заключенных пользователем договоров с мобильными операторами связи планируется запустить на едином портале государственных услуг с 1 апреля. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах" глава министерства по цифровом развитию Максут Шадаев.

1 апреля мы запускаем сервис на "Госуслугах", и каждый гражданин сможет увидеть все оформленные на него договора. Это очень важно, потому что есть гипотеза, что некоторые договора, которые на нас оформлены, мы про них не знаем, и этими сим-картами пользуются мошенники. Максут Шадаев, глава Минцифры России

Российский президент Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон. Документ вводит ограничения максимального количества сим-карт на одного абонента. Согласно тексту постановления, на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт, а на иностранца - 10 таких карт, в том числе корпоративных.

Минцифры изучает предложение ограничить звонки через мессенджеры.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России