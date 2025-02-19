Минцифры изучает предложение ограничить звонки через мессенджеры

Максут Шадаев отметил, что несмотря на неудобство населения законопроект рассматривается.

Российское правительство рассматривает инициативу по ограничению звонков через мессенджеры из-за роста числа телефонного и интернет-мошенничества. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах" глава министерства по цифровом развитию Максут Шадаев. В профильном ведомстве добавили, что сейчас власти изучают подобную практику и рассматривают любые шаги. При этом деятельность по защите населения должна согласовываться с сообществом и Центральным банком России.

Очень сложно было представить еще год назад, что мы будем серьезно обсуждать инициативу операторов по ограничению голосового трафика в мессенджерах. Но теперь объем преступности, как было сказано, растет такими темпами, что операторы предлагают, и мы эту инициативу серьезно рассматриваем. Максут Шадаев, глава Минцифры России

Глава Минцифры также напомнил, что в стране сейчас изучается законопроект, который предусматривает ввод запрета на использование сотрудниками государственных органов, операторов связи, банков и кредитных организаций, цифровых платформ, мессенджеров для общения со своими клиентами.

Шадаев: обсуждается признание дипфейков отягчающим обстоятельством.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России