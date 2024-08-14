Шадаев: обсуждается признание дипфейков отягчающим обстоятельством

Федеральным правительством обсуждается признание дипфейков отягчающим обстоятельством. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах" глава министра по цифровом развитию Максут Шадаев. Российский чиновник указал, что данная современная технология часто используются злоумышленниками во время совершения ими преступлений против населения. В профильном ведомстве полагают, что властям страны важно внедрить собственные приложения, которые позволят гражданам распознавать дипфейки в режиме реального времени.
С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Нам кажется, что это правильно
Максут Шадаев, глава Минцифры России
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Фото и видео: Вконтакте / Банк России
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