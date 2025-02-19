Рекламные обзвоны в России могут запретить летом

Максут Шадаев рассказал о законодательной инициативе.

Рекламные обзвоны на российской территории федеральное правительство страны может запретить летом 2025 года. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах" глава министра по цифровом развитию Максут Шадаев. Чиновник заметил, что все исходящие от организаций телефонные звонки будут идентифицированы. Таким образом власти намерены отрегулировать спам для абонентов.

В ближайшее время, мы считаем, что летом мы уже реализуем запрет на рекламный спам, обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы. Максут Шадаев, глава Минцифры России

инцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России