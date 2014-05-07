Родители первоклассников в Ленобласти подали 81% заявлений онлайн

Портал Госуслуг принял свыше 20 тысяч заявлений в первые классы.

В Ленинградской области 30 июня завершился первый этап приёма заявлений в первые классы. За три месяца родители будущих первоклассников подали 24,8 тысячи заявок. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, это на 500 заявлений больше, чем в прошлом году. Примерно 81% — около 20 тысяч — обращений поступили в школы через портал Госуслуг.

Остальные заявления включают 4,2 тысячи, оформленных при переводе из детских садов, около 500 поданных лично в школах, и около 30 заявок, направленных через МФЦ.

Напомним, с 1 апреля до 30 июня можно было подать заявление, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места. Пресс-служба администрации Ленинградской области

Второй этап подачи заявлений в первые классы начнётся 6 июля и завершится 5 сентября. В этот период родители смогут обратиться в любую школу Ленинградской области вне зависимости от места регистрации и наличия льгот, при условии, что в выбранном учебном заведении остаются свободные места. Улучшение цифровых платформ для удобства жителей региона осуществляется в рамках национального проекта "Экономика данных".

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля вводится ГОСТ для школьной формы.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области