Юрист заявила, что за оскорбление в личном голосовом сообщении не привлекают к ответственности

По словам эксперта, добиться наказания в таких случаях чрезвычайно сложно.

Юрист Дарья Ахтырко заявила, что за оскорбление в личном голосовом сообщении не привлекают к ответственности. Об этом она рассказала телеканалу "360".

Эксперт прокомментировала новость о выписанном жительнице Москвы штрафе за ругань на собеседницу в голосовом сообщении в мессенджере Telegram. По ее словам, россияне редко обращаются в суды для привлечения к ответственности обидчиков за оскорбления в таком формате, поскольку добиться наказания в таких случаях чрезвычайно сложно.

Она также напомнила, что по закону оскорблением принято считать унижение чести и достоинства человека, выраженного в неприличной или противоречащим нормам морали и нравственности форме. Ахтырко отметила, что если речь идет об оскорблении через голосовое в личных сообщениях и без участия третьих лиц, то это просто выражение мнение.

Ранее мы сообщали, что в поселке Новый Ургал пожаловались на холод в школах после аварии на котельной.

Фото: pxhere.com