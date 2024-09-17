Более 100 нетрезвых водителей были задержаны на выходных в Петербурге и Ленобласти

Более строгое наказание ждет 12 водителей, которые повторно были задержаны сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения за рулём.

С 14 по 16 февраля на территории Петербурга и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, направленный на выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

Всего в Санкт-Петербурге и 47 регионе 113 человек были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, еще 92 гражданина отказались от медосвидетельствования и были привлечены по статье 12.26 КоАП РФ. В обоих случаях правонарушителям грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Более строгое наказание ждет 12 водителей, которые повторно были задержаны сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения за рулём. В отношении данных нарушителей были возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

Накануне в Колпино пьяный водитель пытался уйти от погони полицейских.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области