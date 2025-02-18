В Колпино пьяный водитель пытался уйти от погони полицейских

Полицейским пришлось стрелять по колёсам автомобиля.

В Колпино с погоней задержали пьяного лихача. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В понедельник, 17 февраля, в 06:40 сотрудники Госавтоинспекции у дома 8 по Соборной улице в Колпино попытались остановить автомобиль Suzuki Grand Vitara, водитель которого двигался с грубыми нарушениями ПДД. Автомобилст не остановился и попытался скрыться.

Автоинспекторы организовали преследование нарушителя. На двух патрульных автомобилях полицейские преследовали нарушителя и для остановки блокировали его проезд на одной из улиц. Однако, водитель внедорожника, не сбавляя скорость, продолжил движение прямо на вышедших из автомобиля сотрудников Госавтоинспекции.

После этого полицейские приняли решение о применении табельного оружия. После предупредительного выстрела было произведено несколько выстрелов по колёсам иномарки. У дома 13 по Октябрьской улице автомобиль был остановлен. За рулем иномарки оказался 49-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

На автомобилиста составлены административные протоколы по статьям ч. 1 ст. 12.26, и ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Ранее в Петербурге полицейские гонялись за выпившим водителем каршеринга.

Видео: МВД по СПб и ЛО