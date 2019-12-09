Видео: в Петербурге полицейские гонялись за выпившим водителем каршеринга

Водитель имел признаки алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования отказался.

В Петербурге сотрудники полиции применили огнестрельное оружие для остановки водителя, который ранее уже был лишен водительского удостоверения. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль каршеринга для проверки документов. Однако автомобилист увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские начали преследование.

Скрываясь от погони, лихач неоднократно нарушал ПДД и подвергал автолюбителей и пешеходов опасности. Для остановки транспортного средства один из инспекторов произвел предупредительный выстрел вверх, однако нарушитель не обратил на это внимания. Тогда сотрудник несколько раз выстрелил по колесам, после чего автомобиль остановился.

За рулем иномарки оказался 34-летний местный житель. Он имел признаки алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования отказался. Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное деяние и не имеет водительского удостоверения. Его доставили в отдел полиции.

В отношении водителя составлены пять протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Видео: МВД России