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В СПбГПМУ прооперировали новорожденную с редким сочетанием патологий
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В СПбГПМУ прооперировали новорожденную с редким сочетанием патологий

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Отмечается, что хирурги поместили печень в брюшную полость, выполнили пластику диафрагмы и кожи. 

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ) прооперировали новорожденную девочку с редким сочетанием патологий. Об этом 1 октября рассказали в пресс-службе вуза. 

У ребенка были диагностированы грыжа пупочного канатика и диафрагмальная грыжа, открывавшаяся в полость сердечной сумки. В первые сутки жизни пациентке потребовалась сложная операция. 

На этапе внутриутробного развития у ребенка выявили омфалоцеле – большой дефект брюшной стенки размером 6 сантиметров. Другое название этого порока – грыжа пупочного канатика. Через отверстие в области пупочного кольца из брюшной полости выпячивались внутренние органы. В данном случае содержимым грыжевого мешка была печень.

Роман Ти, детский хирург СПбГПМУ 

Малышку прооперировали сразу после рождения. Отмечается, что хирурги поместили печень в брюшную полость, выполнили пластику диафрагмы и кожи. 

Завершающим этапом стало формирование пупка, потому что, согласно исследованиям,  это очень важно для психологического комфорта ребенка. Девочка не будет отличаться от сверстников, у нее в дальнейшем не будет комплексов по этому поводу.

Роман Ти, детский хирург СПбГПМУ 

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Фото: пресс-служба СПбГПМУ

Теги: патологии, спбгпму
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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