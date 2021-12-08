В СПбГПМУ прооперировали новорожденную с редким сочетанием патологий

Отмечается, что хирурги поместили печень в брюшную полость, выполнили пластику диафрагмы и кожи.

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (СПбГПМУ) прооперировали новорожденную девочку с редким сочетанием патологий. Об этом 1 октября рассказали в пресс-службе вуза.

У ребенка были диагностированы грыжа пупочного канатика и диафрагмальная грыжа, открывавшаяся в полость сердечной сумки. В первые сутки жизни пациентке потребовалась сложная операция.

На этапе внутриутробного развития у ребенка выявили омфалоцеле – большой дефект брюшной стенки размером 6 сантиметров. Другое название этого порока – грыжа пупочного канатика. Через отверстие в области пупочного кольца из брюшной полости выпячивались внутренние органы. В данном случае содержимым грыжевого мешка была печень. Роман Ти, детский хирург СПбГПМУ

Малышку прооперировали сразу после рождения. Отмечается, что хирурги поместили печень в брюшную полость, выполнили пластику диафрагмы и кожи.

Завершающим этапом стало формирование пупка, потому что, согласно исследованиям, это очень важно для психологического комфорта ребенка. Девочка не будет отличаться от сверстников, у нее в дальнейшем не будет комплексов по этому поводу. Роман Ти, детский хирург СПбГПМУ

Ранее на Piter.TV: новые методы лечения глаукомы у детей внедрены в Педиатрическом университете.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ