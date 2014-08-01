Новые методы лечения глаукомы у детей внедрены в Педиатрическом университете

На прошлой неделе были прооперированы уже четверо детей из разных регионов РФ.

В Петербурге в Педиатрическом университете внедрили новые методы лечения глаукомы у детей. Об этом 30 сентября рассказали в пресс-службе вуза.

Глаукома – группа заболеваний, которые характеризуются постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления. В результате у пациента развивается поражение зрительного нерва.

Врожденная глаукома встречается у одного на 10 тыс. детей. Детская глаукома отличается именно своей агрессивностью, тяжелым течением. Владимир Бржеский, заведующий кафедрой офтальмологии Педиатрического университета

В том числе, офтальмологи клиники вуза применяют современную технологию микроимпульсной циклофотокоагуляции.

Под воздействием инфракрасного диодного лазера регулируется та структура глаза, которая отвечает за выработку внутриглазной жидкости. Эта методика "двойного действия", которая предусматривает одновременно улучшение оттока жидкости и некоторое сокращение ее притока. В результате глазное давление выравнивается и становится нормальным, и прогрессирование глаукомного процесса замедляется. Владимир Бржеский, заведующий кафедрой офтальмологии Педиатрического университета

Кроме того, по словам специалиста, подготовка и сама миниинвазивная операция занимают порядка 10 минут. На прошлой неделе были прооперированы уже четверо детей из разных регионов РФ. Младшему из них три месяца, а старшему – 15 лет.

В тяжелых случаях, когда зрительные перспективы сложные, когда есть высокий риск осложнений при традиционной хирургии, когда пациент уже перенес несколько операций, мы прибегаем к лазерному лечению глаукомы. Наталия Садовникова, заведующая офтальмологическим отделением клиники Педиатрического университета

Ранее на Piter.TV: врачи СПбГПМУ спасли мальчика, получившего перелом предплечья на батутах.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета