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Врачи СПбГПМУ спасли мальчика, получившего перелом предплечья на батутах
Сегодня, 12:35
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Врачи СПбГПМУ спасли мальчика, получившего перелом предплечья на батутах

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В настоящее время пациент находится под контролем медиков.

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) спасли ребенка, который пострадал во время прыжков на батуте. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

Шестилетний мальчик получил травму в развлекательном центре 28 сентября. Ему диагностировали перелом костей левого предплечья. В настоящее время пациент находится под контролем медиков.

Также врачи Педиатрического университета оказали помощь 15-летней девочке, в которую выстрелил неизвестный на фудкорте. По словам подростка, злоумышленником является ровесник. 

В момент выстрела пострадавшая закрыла лицо левой рукой. Ее экстренно доставили в клинику вуза. Были диагностированы ожог предплечья, ушибы, ссадины. 

Кроме того, пятилетний мальчик, находясь с отцом в спортивном сетевом магазине, по неосторожности порезал палец ножом. Ребенка госпитализировали в отделение хирургии университета с повреждением сухожилия, ему потребовалась операция.

По словам ректора учреждения Дмитрия Иванова, с началом учебного года усилились случаи травм со школьниками и с детсадовцами. 

Мы оказываем помощь всем, открыты для родителей и детей. Как федеральная клиника, подчиненная министерству здравоохранения, являемся местом, куда может обратиться каждый.

Дмитрий Иванов, ректор СПбГПМУ 

Ранее мы рассказывали о том, что соревнования в Петербурге для юного дзюдоиста завершились госпитализацией. 

Фото: Piter.TV 

Теги: батуты, спбгпму, травмирование детей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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