Врачи СПбГПМУ спасли мальчика, получившего перелом предплечья на батутах

В настоящее время пациент находится под контролем медиков.

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) спасли ребенка, который пострадал во время прыжков на батуте. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Шестилетний мальчик получил травму в развлекательном центре 28 сентября. Ему диагностировали перелом костей левого предплечья. В настоящее время пациент находится под контролем медиков.

Также врачи Педиатрического университета оказали помощь 15-летней девочке, в которую выстрелил неизвестный на фудкорте. По словам подростка, злоумышленником является ровесник.

В момент выстрела пострадавшая закрыла лицо левой рукой. Ее экстренно доставили в клинику вуза. Были диагностированы ожог предплечья, ушибы, ссадины.

Кроме того, пятилетний мальчик, находясь с отцом в спортивном сетевом магазине, по неосторожности порезал палец ножом. Ребенка госпитализировали в отделение хирургии университета с повреждением сухожилия, ему потребовалась операция.

По словам ректора учреждения Дмитрия Иванова, с началом учебного года усилились случаи травм со школьниками и с детсадовцами.

Мы оказываем помощь всем, открыты для родителей и детей. Как федеральная клиника, подчиненная министерству здравоохранения, являемся местом, куда может обратиться каждый. Дмитрий Иванов, ректор СПбГПМУ

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Фото: Piter.TV