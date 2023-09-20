Соревнования в Петербурге для юного дзюдоиста завершились госпитализацией

Юный петербуржец был доставлен в медицинское учреждение города с ушибом головного мозга.

В Петербурге после соревнований 17-летний дзюдоист оказался в больнице. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет 29 сентября 78.ru.

Спортсмен участвовал в соревнованиях, проходивших на Футбольной аллее в "Сибур Арене". Во время боя он упал вертикально головой вниз.

Юный петербуржец был доставлен в медицинское учреждение города с ушибом головного мозга. В настоящее время подросток помещен в реанимацию.

Ранее врачи СПбГПМУ спасли четырех детей, пострадавших в результате несчастных случаев.

Фото: Piter.TV