Соревнования в Петербурге для юного дзюдоиста завершились госпитализацией

В Петербурге после соревнований 17-летний дзюдоист оказался в больнице. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет 29 сентября 78.ru.
Спортсмен участвовал в соревнованиях, проходивших на Футбольной аллее в "Сибур Арене". Во время боя он упал вертикально головой вниз.
Юный петербуржец был доставлен в медицинское учреждение города с ушибом головного мозга. В настоящее время подросток помещен в реанимацию.
Ранее врачи СПбГПМУ спасли четырех детей, пострадавших в результате несчастных случаев.
Фото: Piter.TV
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