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Соревнования в Петербурге для юного дзюдоиста завершились госпитализацией
Сегодня, 12:10
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Соревнования в Петербурге для юного дзюдоиста завершились госпитализацией

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Юный петербуржец был доставлен в медицинское учреждение города с ушибом головного мозга.

В Петербурге после соревнований 17-летний дзюдоист оказался в больнице. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет 29 сентября 78.ru. 

Спортсмен участвовал в соревнованиях, проходивших на Футбольной аллее в "Сибур Арене". Во время боя он упал вертикально головой вниз. 

Юный петербуржец был доставлен в медицинское учреждение города с ушибом головного мозга. В настоящее время подросток помещен в реанимацию. 

Ранее врачи СПбГПМУ спасли четырех детей, пострадавших в результате несчастных случаев. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дзюдо, сибур арена
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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