В Петербурге стартовали Кубок Губернатора по дзюдо и Кубок Анатолия Рахлина

Турнир, который стал визитной карточкой спортивного Петербурга, проходит в "Юбилейном" 28–29 марта.

В спортивном комплексе "Юбилейный" 28 марта торжественно открыли международные соревнования по дзюдо "Кубок Губернатора Санкт‑Петербурга" среди юношей и девушек до 18 лет. В турнире принимают участие более 1200 спортсменов из 60 регионов России, а также из Армении, Белоруссии и Таджикистана, сообщили в пресс-службе правительства города.

С началом состязаний атлетов поздравили губернатор Александр Беглов, президент федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин и директор Федеральной дирекции спортивных мероприятий Юрий Ермошкин.

Турниры дзюдоистов — Кубок Губернатора города и Кубок Анатолия Рахлина — стали визитной карточкой спортивного Петербурга. Для города эти состязания особые. 30 лет назад их основал великий тренер Анатолий Рахлин. Человек сильной воли и большого таланта, он воспитал много спортсменов и тренеров. Наша федерация дзюдо была первой в стране — ей более 90 лет. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор напомнил, что сборная Петербурга два года подряд удерживает лидерство в России. В городе этот вид единоборств культивируется в 19 физкультурных учреждениях, им занимаются почти 8 тысяч человек. Недавно городская федерация была награждена Орденом почёта.

Соревнования в статусе "Кубка Губернатора" проводятся в четвёртый раз и имеют важное значение для формирования состава сборной России. По итогам турнира будет определён круг кандидатов для поездки на первенство Европы и мира 2026 года.

