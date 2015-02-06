  1. Главная
Российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах под флагом страны
Сегодня, 11:47
Международная федерация дзюдо разрешила участникам из РФ использовать гимн и символику своей страны.

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским атлетам право выступать на  турнирах под национальным флагом, с отечественным гимном и символикой. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы IJF. Известно, что за данное решение велось голосование в исполнительном комитете. Изменения коснутся спортсменов, начиная с тех, ко выступает на турнире Большого шлема в Абу-Даби. Мероприятия запланированы в период с 28 по 30 ноября 2025 года.

Это решение подтверждает роль IJF как поистине глобальной федерации и усиливает ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению. Дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир.

пресс-служба Международной федерации дзюдо

Путин наградил орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Петербурга.

Фото: pxhere.com

