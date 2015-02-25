Врачи СПбГПМУ спасли четырех детей, пострадавших в результате несчастных случаев

Пострадавших спасали после происшествий в школе, кружках и во время игр дома.

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) оказали помощь детям, которые получили травмы в результате несчастных случаев. Пострадавших спасали после происшествий в школе, кружках и во время игр дома, сообщили в пресс-службе вуза 27 сентября.

Помощь потребовалась 12-летней девочке, занимавшейся на уроке физкультуры в школе. Она ловила мяч, а спустя время почувствовала боль. С закрытым перелом проксимальной фаланги большого пальца левой кисти ребенка доставили в Педиатрический университет. После обследования и установки гипсовой повязки пострадавшую отправили домой.

Также травмой закончилось занятие в кружке Дома детского творчества. Первоклассник поранил большой палец левой кисти ножницами. В приемном отделении вуза ему обработали скальпированную рану фаланги и выписали на амбулаторное лечение.

Кроме того, повреждение получил 5-летний мальчик. На детской площадке неизвестный ребенок прищемил ему палец в подвижном механизме уличного тренажера. С ушибленной раной дистальной фаланги среднего пальца правой кисти пациента госпитализировали в микрохирургическое отделение клиники СПбГПМУ.

Старшая сестра случайно ткнула пальцем в глаз годовалой девочке.

Отмечался выраженный блефароспазм, другими словами непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза, приводящее к стойкому спазматическому смыканию век. Девочка не могла открыть глаз, наблюдалось слезотечение и покраснение века. Спустя примерно 5 часов глаз открылся, краснота начала спадать. Пресс-служба СПбГПМУ

Родители пострадавшей вызвали скорую помощь, ее доставили в приемное отделение Педиатрического университета. Офтальмологи диагностировали контузию левого глазного яблока легкой степени и эпителизированную эрозию роговицы.

Ранее мы рассказывали о том, что в вузе спасли годовалую петербурженку, у которой остановилось сердце после укола антибиотика.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ