В Педиатрическом университете спасли годовалую девочку, у которой остановилось сердце после укола антибиотика

Несколько недель маленькая петербурженка болела ОРВИ.

Врачи Педиатрического университета спасли годовалую девочку, у которой развился анафилактический шок. Девочка пережила клиническую смерть 21 сентября, рассказали в пресс-службе вуза.

У ребенка произошла остановка сердца после укола антибиотика. Специалисты клиники стабилизировали состояние пациентки. В настоящее время девочка в сознании, дышит самостоятельно, неврологических нарушений у нее нет. Пострадавшую перевели из реанимации в отделение инфекционных болезней клиники вуза.

Несколько недель маленькая петербурженка болела ОРВИ. Предположительно, мама малышки сделала ей укол антибиотика. Вечером в субботу у девочки развились судороги, ей вызвали скорую помощь. К счастью, бригада медиков смогла восстановить сердечный ритм.

Девочку доставили в клинику Педиатрического университета, где ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Анафилактическая реакция может возникать, когда накапливается аллерген. Предыдущие инъекции препарата могли пройти без выраженных осложнений, но на этот раз состояние ребенка резко ухудшилось. Самое главное, что я хочу донести до родителей детей – не занимайтесь самолечением! Нельзя самостоятельно назначать ребенку препараты, делать уколы и проводить другие манипуляции, которые должны выполняться в условиях стационара. Последствия могут быть фатальными. Евгений Фелькер, заведующий отделением анестезиологии-реанимации СПбГПМУ

Ранее врачи СПбГПМУ выполнили операцию младенцу с врожденной аневризмой аорты.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ