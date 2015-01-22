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В Педиатрическом университете спасли годовалую девочку, у которой остановилось сердце после укола антибиотика
Сегодня, 14:07
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В Педиатрическом университете спасли годовалую девочку, у которой остановилось сердце после укола антибиотика

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Несколько недель маленькая петербурженка болела ОРВИ.

Врачи Педиатрического университета спасли годовалую девочку, у которой развился анафилактический шок. Девочка пережила клиническую смерть 21 сентября, рассказали в пресс-службе вуза. 

У ребенка произошла остановка сердца после укола антибиотика. Специалисты клиники стабилизировали состояние пациентки. В настоящее время девочка в сознании, дышит самостоятельно, неврологических нарушений у нее нет. Пострадавшую перевели из реанимации в отделение инфекционных болезней клиники вуза. 

Несколько недель маленькая петербурженка болела ОРВИ. Предположительно, мама малышки сделала ей укол антибиотика. Вечером в субботу у девочки развились судороги, ей вызвали скорую помощь. К счастью, бригада медиков смогла восстановить сердечный ритм. 

Девочку доставили в клинику Педиатрического университета, где ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. 

Анафилактическая реакция может возникать, когда накапливается аллерген. Предыдущие инъекции препарата могли пройти без выраженных осложнений, но на этот раз состояние ребенка резко ухудшилось. Самое главное, что я хочу донести до родителей детей – не занимайтесь самолечением! Нельзя самостоятельно назначать ребенку препараты, делать уколы и проводить другие манипуляции, которые должны выполняться в условиях стационара. Последствия могут быть фатальными. 

Евгений Фелькер, заведующий отделением анестезиологии-реанимации СПбГПМУ

Ранее врачи СПбГПМУ выполнили операцию младенцу с врожденной аневризмой аорты. 

Фото: пресс-служба СПбГПМУ

Теги: клиническая смерть, спбгпму
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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