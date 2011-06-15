Врачи СПбГПМУ выполнили операцию младенцу с врожденной аневризмой аорты

Операция длилась свыше пяти часов и завершилась успешно.

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) сделали операцию младенцу с врожденной аневризмой аорты. Об этом рассказали 24 сентября в пресс-службе вуза.

Патологию специалисты выявили на этапе внутриутробного развития в ходе планового скрининга. У плода диагностировали аневризму – расширение брюшной аорты размером 3х2 сантиметра. При такой патологии происходит растяжение стенок сосуда, в результате чего формируется "мешок", заполненный кровью.

Гигантская аневризма у новорожденного – редчайший диагноз, специалисты Педиатрического университета нашли не более 20 описаний подобных случаев в научной литературе.

Было понятно, что этого ребенка надо оперировать, но опыта, каких-то выработанных принципов лечения младенцев с данной патологией на сегодняшний день в мире нет. Андрей Иванов, детский хирург микрохирургического отделения СПбГПМУ

Будущую маму госпитализировали в перинатальный центр вуза 12 сентября, ей выполнили плановое кесарево сечение. На свет появилась доношенная девочка весом 3390 граммов. Врачи решили провести плановую операцию, когда маленькой пациентке исполнится месяц.

Однако хирургическое вмешательство потребовалось раньше. На седьмые сутки жизни девочки врачи выполнили ей повторное исследование сосудов посредством мультиспирального компьютерного томографа. Обследование показало расслоение аневризмы аорты, которое обычно предшествует разрыву. Специалисты вуза начали подготовку к экстренной операции. Пресс-служба СПбГПМУ

Операция длилась свыше пяти часов и завершилась успешно. В настоящее время ребенок стабилен, девочка находится в отделении реанимации новорожденных под постоянным контролем.

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Фото: пресс-служба СПбГПМУ