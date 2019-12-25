Врачи СПбГПМУ удалили миому матки беременной пациентке

Данные об аналогичных клинических случаях в практике РФ в научной литературе не описаны.

Врачи Педиатрического университета выполнили лапароскопическую миомоэктомию пациентке на 28-й неделе беременности. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе учреждения.

Медики должны были сделать операцию кесарева сечения, а после – удалить доброкачественную опухоль матки. Девочка тогда бы родилась глубоко недоношенной, и хоть таких детей неонатологи умеют выхаживать, малышка провела бы долгие недели в реанимации и в отделении патологии новорожденных.

Жительница Петербурга вела активный образ жизни и работала во время беременности, однако на 19-й неделе она заметила уплотнение внизу живота и сразу же обратилась к врачу. Оказалось, это – миома, которую не видели на УЗИ до беременности.

Миома – доброкачественная гормонозависимая опухоль, возникающая в мышечном слое матки. Патология распространенная – ее диагностируют у 15-20% женщин старше 30 лет.

У пациентки обнаружили большой миоматозный узел размером 5 сантиметров, а к 27-й неделе беременности образование увеличилось до 6,5 сантиметров, и будущая мама почувствовала боль в животе. Сначала у женщины подозревали острый аппендицит.

Дело в том, что из-за нарушения кровоснабжения миома начала некротизировать – проще говоря, отмирать. Ситуация требовала скорейшего решения. Пресс-служба СПбГПМУ

Было принято решение о хирургическом лечении путем лапароскопической миомэктомии с дальнейшим пролонгированием беременности до доношенного срока. Данные об аналогичных клинических случаях в практике РФ в научной литературе не описаны.

Операция, которая длилась 1 час 25 минут, прошла успешно, но сложным оказался послеоперационный период.

Я не расставалась с капельницей. <…> Но в итоге я смогла с этой капельницей распрощаться и на 30-й неделе уехала домой с беременным животом, как и планировала. Пациентка СПбГПМУ

Оливия появилась на свет 15 сентября в Перинатальном центре Педиатрического университета.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи СПбГПМУ спасают мальчика из Новгородской области, который едва не утонул в котловане.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ