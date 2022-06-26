Годовалый ребенок пережил клиническую смерть в Петербурге

Причиной клинической смерти стала инъекция антибиотика.

Как сообщает "Фонтанка", в санкт-петербургскую больницу после нескольких домашних инъекций неустановленного препарата попал ребенок.

Согласно данным издания, годовалой девочке, которая несколько неделей болела ОРВИ, участковым врачом был назначен антибиотик. Предположительно, мать ребенка ошиблась и вколола не тот препарат. Как следствие, 21-го сентября к исхjду дня у девочки начались судороги; была вызвана скорая помощь.

У ребенка случился анафилактический шок и он перенес клиническую смерть. В настоящий момент он находится в реанимации; его состояние называют тяжелым.

Фото: Piter.TV