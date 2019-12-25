Врачи спасают новорожденную петербурженку, у которой остановилось сердце

У малышки произошла клиническая смерть, когда ее мать ненадолго оставила в квартире со своей знакомой.

Врачи Педиатрического университета спасают новорожденную девочку, у которой внезапно перестало биться сердце. У малышки произошла клиническая смерть, когда ее мать ненадолго оставила в квартире дома по проспекту Энгельса со своей знакомой, пишет 11 октября tg-канал "Mash на Мойке".

В больницу девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, ее поместили в отделение соматической реанимации. По словам петербурженки, следившей за новорожденной, пострадавшая уснула, и спустя некоторое время девушка обнаружила ее в предсмертном состоянии.

Сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали у младенца клиническую смерть через асистолию. Причины случившегося будут выяснены, сейчас врачи борются за жизнь девочки.

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Фото: Piter.TV