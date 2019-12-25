  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Врачи спасают новорожденную петербурженку, у которой остановилось сердце
Сегодня, 16:09
522
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Врачи спасают новорожденную петербурженку, у которой остановилось сердце

0 0

У малышки произошла клиническая смерть, когда ее мать ненадолго оставила в квартире со своей знакомой.

Врачи Педиатрического университета спасают новорожденную девочку, у которой внезапно перестало биться сердце. У малышки произошла клиническая смерть, когда ее мать ненадолго оставила в квартире дома по проспекту Энгельса со своей знакомой, пишет 11 октября tg-канал "Mash на Мойке". 

В больницу девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, ее поместили в отделение соматической реанимации. По словам петербурженки, следившей за новорожденной, пострадавшая уснула, и спустя некоторое время девушка обнаружила ее в предсмертном состоянии. 

Сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали у младенца клиническую смерть через асистолию. Причины случившегося будут выяснены, сейчас врачи борются за жизнь девочки.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция установила личность женщины, которая наехала на ребенка в Усть-Славянке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: клиническая смерть, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии