Полиция ищет стрелка, который ранил 15-летнюю петербурженку на фудкорте

Восьмиклассница получила ожог левого предплечья.

Полицейские Приморского района разыскивают стрелка, который ранил 15-летнюю девочку на фудкорте на Комендантской площади, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 28 сентября поступила информация о том, что неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону восьмиклассницы, после чего с места происшествия скрылся.

Позже правоохранителям позвонили из медицинского учреждения с сообщением о девочке, обратившейся ко врачам с ожогом левого предплечья. Ее в удовлетворительном состоянии после оказания помощи отпустили домой.

Проводится проверка обстоятельств случившегося.

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Фото: Piter.TV