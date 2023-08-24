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Полиция ищет стрелка, который ранил 15-летнюю петербурженку на фудкорте
Сегодня, 10:56
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Полиция ищет стрелка, который ранил 15-летнюю петербурженку на фудкорте

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Восьмиклассница получила ожог левого предплечья.

Полицейские Приморского района разыскивают стрелка, который ранил 15-летнюю девочку на фудкорте на Комендантской площади, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 28 сентября поступила информация о том, что неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону восьмиклассницы, после чего с места происшествия скрылся.

Позже правоохранителям позвонили из медицинского учреждения с сообщением о девочке, обратившейся ко врачам с ожогом левого предплечья. Ее в удовлетворительном состоянии после оказания помощи отпустили домой.

Проводится проверка обстоятельств случившегося. 

Ранее на Piter.TV: на Парашютной улице неизвестные обстреляли автобус. 

Фото: Piter.TV 

Теги: комендантская площадь, стрельба, фудкорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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