Полиция ищет стрелка, который ранил 15-летнюю петербурженку на фудкорте

Полицейские Приморского района разыскивают стрелка, который ранил 15-летнюю девочку на фудкорте на Комендантской площади, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 28 сентября поступила информация о том, что неизвестный молодой человек выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону восьмиклассницы, после чего с места происшествия скрылся.
Позже правоохранителям позвонили из медицинского учреждения с сообщением о девочке, обратившейся ко врачам с ожогом левого предплечья. Ее в удовлетворительном состоянии после оказания помощи отпустили домой.
Проводится проверка обстоятельств случившегося.
Ранее на Piter.TV: на Парашютной улице неизвестные обстреляли автобус.
Фото: Piter.TV
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