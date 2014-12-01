В жёстком ДТП на Арсенальной набережной пострадали двое

Авария произошла в ночь на воскресенье.

На Арсенальной набережной Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП с участием белого Hyundai и синей Газели с фургоном. Авария была настолько сильной, что у легковушки вылетели колеса, а передний и задний бамперы превратились в груду пластика. Кадры с места происшествия появились в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

У Газели повреждения чуть менее серьезные, а вот у легковушки разбит бампер, сорвано переднее колесо. Обломки машинбыли разбросаны на большом участке дороги.

По словам очевидцев, в аварии пострадали как минимум двое — парень и девушка, находившиеся в Hyundai. Их экстренно госпитализировали. Причины столкновения выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербурженка пострадала после падения части окна на Аптекарском проспекте.

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