Водитель BMW сбил 15-летнего подростка на Суздальском шоссе

По факту ДТП проводится проверка.

На Суздальском шоссе в Северной столице водитель BMW сбил подростка на электросамокате. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло накануне, 7 июня.

Известно, что за рулём иномарки находилась 28-летняя петербурженка. Она совершила наезд на 15-летнюю девушку, когда та, не спешившись, переезжала дорогу на электросамокате. В результате ДТП самокатчица госпитализирована с различными травмами. В настоящее время она находится в состоянии средней степени тяжести.

— За период с 2023 по 2024 год женщина-водитель 44 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По факту ДТП с участием подростка на электросамокате на Суздальском шоссе проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Демьяна Бедного иномарка сбила ребенка на самокате.

Фото: Piter.TV