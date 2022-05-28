Водитель BMW сбил 15-летнего подростка на Суздальском шоссе

На Суздальском шоссе в Северной столице водитель BMW сбил подростка на электросамокате. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло накануне, 7 июня.
Известно, что за рулём иномарки находилась 28-летняя петербурженка. Она совершила наезд на 15-летнюю девушку, когда та, не спешившись, переезжала дорогу на электросамокате. В результате ДТП самокатчица госпитализирована с различными травмами. В настоящее время она находится в состоянии средней степени тяжести.
— За период с 2023 по 2024 год женщина-водитель 44 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти
По факту ДТП с участием подростка на электросамокате на Суздальском шоссе проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Демьяна Бедного иномарка сбила ребенка на самокате.
Фото: Piter.TV
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