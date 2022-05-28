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Водитель BMW сбил 15-летнего подростка на Суздальском шоссе
Сегодня, 9:53
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Водитель BMW сбил 15-летнего подростка на Суздальском шоссе

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По факту ДТП проводится проверка.

На Суздальском шоссе в Северной столице водитель BMW сбил подростка на электросамокате. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло накануне, 7 июня.

Известно, что за рулём иномарки находилась 28-летняя петербурженка. Она совершила наезд на 15-летнюю девушку, когда та, не спешившись, переезжала дорогу на электросамокате. В результате ДТП самокатчица госпитализирована с различными травмами. В настоящее время она находится в состоянии средней степени тяжести. 

— За период с 2023 по 2024 год женщина-водитель 44 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По факту ДТП с участием подростка на электросамокате на Суздальском шоссе проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Демьяна Бедного иномарка сбила ребенка на самокате.

Фото: Piter.TV

Теги: bmw наехал на самокатчика, дтп на суздальском, самокат дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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