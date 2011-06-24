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На улице Демьяна Бедного иномарка сбила ребенка на самокате
Вчера, 23:59
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На улице Демьяна Бедного иномарка сбила ребенка на самокате

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Ребенку оперативно оказали помощь прибывшие на место ДТП медики.

В Калининском районе Петербурга 6 июня иномарка сбила ребенка, который ехал на самокате. Об этом пишет 78.ru.

Авария произошла у дома 27 по улице Демьяна Бедного. После столкновения самокат отбросило на тротуар. 

Ребенку оперативно оказали помощь прибывшие на место ДТП медики. Детали произошедшего уточняются.

Ранее на улице Чапаева в Приозерске автомобиль Hyundai Solaris сбил семилетнего мальчика на самокате. Ребенок внезапно выехал на пешеходный переход. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV

Теги: сбили ребенка, улица демьяна бедного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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