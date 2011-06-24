На улице Демьяна Бедного иномарка сбила ребенка на самокате

Ребенку оперативно оказали помощь прибывшие на место ДТП медики.

В Калининском районе Петербурга 6 июня иномарка сбила ребенка, который ехал на самокате. Об этом пишет 78.ru.

Авария произошла у дома 27 по улице Демьяна Бедного. После столкновения самокат отбросило на тротуар.

Ребенку оперативно оказали помощь прибывшие на место ДТП медики. Детали произошедшего уточняются.

Ранее на улице Чапаева в Приозерске автомобиль Hyundai Solaris сбил семилетнего мальчика на самокате. Ребенок внезапно выехал на пешеходный переход. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV