Ребенка на самокате сбила машина в Приозерске

Пострадавший, ученик первого класса, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В среду, 5 июня, примерно в 19:30 на улице Чапаева в Приозерске произошла авария: автомобиль марки Hyundai Solaris сбил семилетнего ребенка, который катался на самокате. Мальчик внезапно выехал на пешеходный переход, не спешившись и не остановившись.

За рулем автомобиля была 50-летняя жительница Приозерска, которая двигалась от улицы Ленина в направлении улицы Суворова. Она не смогла вовремя отреагировать и сбила ребенка, который находился на дороге без сопровождения взрослых.

Пострадавший, ученик первого класса, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Скандинавия" погибла пассажир Skoda.

Фото: Piter.TV