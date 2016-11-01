На трассе "Скандинавия" погибла пассажир Skoda

По предварительным данным, водителя машины во время движения ослепило солнце.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Скандинавия". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На 92-м километре трассы А181 "Скандинавия" 5 июня 62-летний водитель Skoda Kodiaq, двигаясь в сторону Выборга, не справился с управлением и наехал на опору освещения.

В результате аварии на месте происшествия погибла 61-летняя пассажир иномарки. Еще одна женщина в возрасте 85 лет получила серьезные травмы, ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

По предварительным данным, водителя машины во время движения ослепило солнце, из-за чего он и потерял управление.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти