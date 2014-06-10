Женщина протаранила премиальный внедорожник Aurus на Садовой

Aurus прибыл в Петербург из Москвы, а на Mitsubishi были установлены пензенские регистрационные номера.

Водитель автомобиля Mitsubishi, молодая девушка, стала участницей ДТП на Садовой улице в Центральном районе Петербурга. Она врезалась в дорогой Aurus.

Инцидент произошел около 19:00 во вторник, 4 июня. Aurus прибыл в Петербург из Москвы, а на Mitsubishi были установлены пензенские регистрационные номера. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются.

Согласно имеющимся данным, автомобилем Aurus управлял нанятый водитель. Машина была арендована и не имеет отношения к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2024).

Ранее мы сообщили о том, что BMW и Mitsubishi столкнулись на Гражданском проспекте.

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