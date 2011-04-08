BMW и Mitsubishi столкнулись на Гражданском проспекте

После столкновения автомобиль BMW продолжил движение, налетев на фонарь и ограждение. Женщина-водитель Mitsubishi не пострадала.

Утром в Калининском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На Гражданском проспекте столкнулись автомобили BMW и Mitsubishi. В результате происшествия 21-летний водитель BMW был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Об этом 4 июня сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в 7:20 у дома № 8. 21-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в Mitsubishi, за рулем которого находилась 38-летняя женщина. После столкновения автомобиль BMW продолжил движение, налетев на фонарь и ограждение. Женщина-водитель Mitsubishi не пострадала.

По факту ДТП полицией проводится проверка.

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