  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:24
120
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

BMW и Mitsubishi столкнулись на Гражданском проспекте

0 0

После столкновения автомобиль BMW продолжил движение, налетев на фонарь и ограждение. Женщина-водитель Mitsubishi не пострадала.

Утром в Калининском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На Гражданском проспекте столкнулись автомобили BMW и Mitsubishi. В результате происшествия 21-летний водитель BMW был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Об этом 4 июня сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в 7:20 у дома № 8. 21-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в Mitsubishi, за рулем которого находилась 38-летняя женщина. После столкновения автомобиль BMW продолжил движение, налетев на фонарь и ограждение. Женщина-водитель Mitsubishi не пострадала.

По факту ДТП полицией проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что Hyundai сбил 5-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть на Малой Десятинной.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии