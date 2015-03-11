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Hyundai сбил 5-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть на Малой Десятинной
Сегодня, 10:26
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Hyundai сбил 5-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть на Малой Десятинной

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Пострадавший мальчик с различными травмами в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Проводится проверка по факту наезда автомобиля на 5-летнего ребёнка в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Вечером 3 июня у дома 38 по улице Малая Десятинная 31-летний автомобилист, управляя Hyundai Solaris, наехал на 5-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть дороги. Ребёнок находился на улице в сопровождении 36-летней матери.

Пострадавший мальчик с различными травмами в тяжёлом состоянии госпитализирован. Водитель Hyundai доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Накануне в ДТП на КАД пострадала двухмесячная девочка.

Фото: Piter.tv

Теги: hyundai solaris, дети
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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