После ДТП на Суздальском пассажира вырезали из машины

По словам очевидцев, Opel на огромной скорости влетел в отбойник фуры.

Поздно вечером 18 марта на Суздальском проспекте произошла жуткая авария. По словам очевидцев, Opel на огромной скорости влетел в отбойник фуры. В сети появились видеозаписи с моментом аварии и ее последствиями.

Видеорегистратор одного из автомобилистов заснял, как иномарка, двигаясь на огромной скорости, врезается в грузовик, стоящий на крайней правой полосе движения. От удара машину отбрасывает на крайнюю левую полосу. В результате ДТП иномарка превратилась в металлолом. На другой записи можно увидеть, как сильно пострадала ее передняя часть. Подушка безопасности практически разорвана в клочья.

Очевидцы рассказали, что с пассажирского места машины кого-то вырезали. Водитель фуры не пострадал. "Ходил нервный", - написали комментаторы.

Ранее на Суздальском проспекте Range Rover влетел в стоящий грузовик. Удар был такой силы, что фуру сдвинуло на полметра.

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