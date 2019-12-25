Range Rover влетел в стоящий грузовик на Суздальском проспекте

Удар был такой силы, что фуру сдвинуло на полметра.

В ночь на 17 марта в Калининском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти, у дома №61 на Суздальском проспекте Range Rover врезался в припаркованный грузовик.

Авария произошла около 00:50 ночи. Удар был такой силы, что фуру сдвинуло на полметра. В результате ДТП никто не пострадал. 35-летний водитель иномарки отделался легким испугом, однако его машина оказалась серьезно повреждена: разбито лобовое стекло, деформирован капот и две передние двери.

Оказалось, что мужчина не справился с управлением иномарки на скользкой дороге, поэтому влетел в грузовик.

Ранее мы писали, что поезд протаранил фуру в Угольной гавани.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.