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Самокатчик врезался в бабушку на проспекте Большевиков
Сегодня, 10:51
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Самокатчик врезался в бабушку на проспекте Большевиков

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Пенсионерку доставили в больницу.

Накануне, 27 мая, в Невском районе Петербурга 81-летняя пенсионерка попала в больницу после того, как ее сбил самокатчик. По информации Piter.tv, инцидент произошел на проспекте Большевиков.

Пострадавшую доставили в стационар. У 81-летней пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму груди и множество ушибов по всему телу. Сейчас женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.tv: у сада Сан-Галли юношу избили хулиганы.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: пенсионерка, полиция, проспект большевиков, самокат дтп, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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