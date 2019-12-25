Самокатчик врезался в бабушку на проспекте Большевиков

Пенсионерку доставили в больницу.

Накануне, 27 мая, в Невском районе Петербурга 81-летняя пенсионерка попала в больницу после того, как ее сбил самокатчик. По информации Piter.tv, инцидент произошел на проспекте Большевиков.

Пострадавшую доставили в стационар. У 81-летней пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму груди и множество ушибов по всему телу. Сейчас женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: Piter.tv