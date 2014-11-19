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У сада Сан-Галли юношу избили хулиганы
Сегодня, 10:05
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У сада Сан-Галли юношу избили хулиганы

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Камера наблюдения зафиксировала лица злоумышленников.

В четверг, 26 мая, около входа в сад Сан-Галли молодой человек начал спорить с компанией неизвестных ему мужчин. Агрессивные юноши накинулись на петербуржца с кулаками. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел в 15 часов дня. Восемь хулиганов набросились на оппонента и избили его, после чего распылили обидчику в лицо жидкость из перцового баллончика. Пострадавший обратился в полицию.

Около места, где произошла драка, на улице Черняховского у дома № 73 была установлена видеокамера, на запись которой попали лица злоумышленников. Правоохранители составили ориентировки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: установивший скрытую камеру в туалете СПбГУ раскаялся.

Фото: Pexels

 

 

Теги: полиция, сад сангалли, скорая помощь, улица черняховского, хулиганы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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