У сада Сан-Галли юношу избили хулиганы

Камера наблюдения зафиксировала лица злоумышленников.

В четверг, 26 мая, около входа в сад Сан-Галли молодой человек начал спорить с компанией неизвестных ему мужчин. Агрессивные юноши накинулись на петербуржца с кулаками.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в 15 часов дня. Восемь хулиганов набросились на оппонента и избили его, после чего распылили обидчику в лицо жидкость из перцового баллончика. Пострадавший обратился в полицию.

Около места, где произошла драка, на улице Черняховского у дома № 73 была установлена видеокамера, на запись которой попали лица злоумышленников. Правоохранители составили ориентировки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: установивший скрытую камеру в туалете СПбГУ раскаялся.

Фото: Pexels