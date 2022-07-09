В Петербурге водитель "Скании", обвиняемый в гибели двух велосипедисток, заключен под стражу

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

В пятницу, 8 сентября, городской суд Ленобласти по ходатайству следователей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти избрал водителю "Скании", который обвинен в гибели двух несовершеннолетних велосипедисток, меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Северной столицы.

Напомним, что ДТП произошло утром четверга, 7 сентября, в Выборгском районе на 59-м километре трассы "Скандинавия". 31-летний мужчина, управлявший тягачом, наехал на легковой автомобиль "Форд", сопровождающий группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. В результате аварии две несовершеннолетних скончались, семь – получили травмы различной степени тяжести.

Ранее мы сообщали о том, что мать рассказала о состоянии пострадавшей на "Скандинавии" юной велосипедистки.

Фото: ВКонтакте / Интересные события в Выборге (Алексей Смирнов)